Presidenta encargada proyecta un crecimiento de 30% en la producción de oro

Venezuela proyecta un crecimiento del 30% en la producción de oro para el año 2026, impulsado por el esfuerzo propio y la sinergia estratégica entre el Estado y el sector privado nacional. Así lo informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien destacó que esta meta productiva servirá de base para la nueva etapa de expansión del sector minero.

«Este año, esperamos nosotros, con esfuerzo propio, un incremento del 30% en la producción de oro y con ese 30% abrimos la puerta también, a través de la presentación que hicimos a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, a que se apruebe la Ley Orgánica de Minas y Minerales, que nos permita la captación de importante flujo de inversión internacional», expresó Rodríguez.

La Ejecutiva resaltó que este incremento es posible gracias a la inversión de capital nacional, como se evidencia en el desarrollo de la Mina Sosa Méndez, donde la unión de voluntades públicas y privadas está potenciando la extracción de uno de los commodities más valiosos y estratégicos del mercado internacional.

De manera complementaria, la mandataria anunció que este impulso operativo viene acompañado de un marco legal robusto con la presentación ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional del proyecto de Ley Orgánica de Minas y Minerales.