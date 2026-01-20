Presidenta encargada Delcy Rodríguez designa nueva Ministra de Salud y Presidente de CIIP

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la designación de Calixto Ortega en la presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) y de Nuramy Josefa Gutiérrez González, como nueva Ministra del Poder Popular para la Salud.

Rodríguez, anuncia que la asignación de Calixto Ortega, “permitirá continuar con la captación de inversiones nacionales e internacionales y para el sistema productivo nacional en esta etapa de recuperación económica”.

Asimismo, afirmó estar agradecida con la gestión de Álex Saab, “por su compromiso y gran trabajo al frente de esta institución”.

El pasado 6 de enero la mandataria nacional ya había nombrado a Ortega Sánchez, como vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, con el encargo de coordinar los distintos ministerios e instituciones de este sector prioritario del país, por lo que ahora será el encargado de los dos entes gubernamentales.

Además informó que la Dra. Magaly Gutiérrez Viña, deja su cargo como ministra de salud, pero continúa como presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).