Las muertes por cáncer de pulmón entre mujeres se estabilizan en Europa, menos en España



Las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón entre las mujeres se están estabilizando en los países de la Unión Europea (UE), salvo en España, donde continuarán aumentando durante el año 2026, según los datos de la Sociedad Europea de Oncología Médica que se han publicado hoy en la revista Annals of Oncology.

Los datos del estudio, dirigido por el investigador Carlo La Vecchia, profesor de Estadística Médica y Epidemiología de la Universidad de Milán (Italia), predicen que las tasas de mortalidad estandarizadas por edad por cáncer de pulmón entre las mujeres de la UE se estabilizarán en torno a las 12,5 muertes por cada 100 000 mujeres este año, lo que significa una caída del 5 % respecto al periodo comprendido entre 2020-2022.

La única excepción es España, donde las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres seguirán aumentando un 2,4 % en 2026, con alrededor de 10 muertes por cada 100 000 mujeres.

Los hombres empezaron a fumar antes

La razón de este patrón es que, en todas partes, los hombres empezaron a fumar antes que las mujeres; en Estados Unidos y el Reino Unido, las mujeres empezaron a fumar antes que las de la mayoría de los países de la UE, pero también dejaron de fumar antes.

Las mujeres españolas y francesas empezaron a fumar más tarde que las de otros países de la UE, pero también lo han dejado más tarde, y lo mismo ocurre con las italianas.

Los investigadores analizaron las tasas de mortalidad por cáncer en los 27 Estados miembros de la UE en su conjunto y por separado en el Reino Unido, y es el decimosexto año consecutivo que se publican estas predicciones, que han demostrado ser fiables a lo largo de los años.

El trabajo predice que en la UE habrá aproximadamente 1 230 000 muertes por todos los tipos de cáncer en 2026, con una tasa de 114 por cada 100 000 hombres (una disminución del 7,8 % entre 2020 y 2022) y de 74,7 por cada 100 000 mujeres (una disminución del 5,9 %).

En el Reino Unido, habrá aproximadamente 172 000 muertes por todos los tipos de cáncer, lo que corresponde a una tasa de 98 por cada 100 000 hombres (una disminución del 11,25 %) y de 80 por cada 100 000 mujeres (una disminución del 7,25 %).

Disminución de la mortalidad por cáncer

Se prevé que las tasas de mortalidad por la mayoría de los tipos de cáncer disminuirán en la mayoría de los países, excepto las muertes femeninas por cáncer de páncreas en los países de la UE (un aumento del 1 %) y las muertes femeninas por cáncer colorrectal en el Reino Unido (un aumento del 3,7 %).

Los investigadores han subrayado que las conclusiones del estudio subrayan la importancia persistente del tabaquismo en la mortalidad por cáncer, y han constatado que el control del tabaco sigue siendo fundamental para la prevención del cáncer de pulmón y también contribuye a la prevención de otros tipos de cáncer, como el de páncreas.

Las políticas para limitar el consumo de tabaco han evitado millones de muertes relacionadas con el tabaquismo, pero su aplicación sigue siendo desigual en toda Europa, según los investigadores.