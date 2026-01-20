Comerciantes de proteínas en Barquisimeto informaron que desde los primeros días del año 2026 se ha evidenciado la reducción del costo de la carne y el pollo

El equipo reporteril de Promar Tv llevó a cabo una exhaustiva consulta en el mercado Bella Vista, ubicado en la parroquia Concepción. Durante su recorrido, se observa que los precios de los productos varían significativamente según la zona, el establecimiento comercial y el tipo de proteína que los consumidores deseen adquirir.

Los comerciantes expresaron su optimismo, manifestando que esperan una continuación en la tendencia de disminución de costos, lo que les permitirá ofrecer precios más competitivos y accesibles para los compradores. Además, se llevó a cabo un diálogo enriquecedor con los ciudadanos, quienes compartieron sus experiencias de compra y revelaron que debido a los precios están adquiriendo más pollo que carne.

Tanto comerciantes como consumidores coincidieron en que, si los precios continúan en descenso, las ventas experimentarán un notable incremento; esto no solo beneficiará a los vendedores, sino que también permitirá a las familias acceder a una mayor cantidad de proteínas, mejorando así su alimentación.