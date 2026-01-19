Lara exportó más de 100 toneladas de café

C/A Juan Romero, presidente de la Empresa de Comercio Exterior de la Gobernación del estado Lara confirmó que recibieron 160 toneladas de café que van a ser distribuidos hacia diferentes países.

«Estamos realizando el proceso de reconocimiento y llenado de 160 toneladas de café que se va a dos destinos, uno de ellos, por primera vez estamos enviando café a Emiratos Árabes Unidos», expresó.

Desde la Empresa de Comercio Exterior agregaron que están dispuestos a asesorar a aquellos empresarios que ya tienen conversaciones adelantadas para posicionar sus productos fuera del mercado venezolano.

Con la apertura inédita del mercado en los Emiratos Árabes Unidos— consolida al estado Lara como el epicentro estratégico del sector cafetalero venezolano, una industria que hoy actúa como pulmón financiero para la región. Este movimiento demuestra que el café no solo representa una herencia cultural en nuestras montañas, sino un activo de alta competitividad internacional capaz de cumplir con los rigurosos estándares de calidad del medio oriente