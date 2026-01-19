Incendios sin control en el sur de Chile dejan 19 muertos y miles de evacuados

El último reporte oficial cifró en 1.500 las personas damnificadas; en 325 las viviendas destruidas y en más de 1.000 las casas dañadas.

Hasta ahora son más de 25.000 las hectáreas arrasadas por las llamas y casi 50.000 personas que debieron ser evacuadas.

Los incendios comenzaron la tarde del sábado y se extendieron de madrugada a zonas pobladas, donde arrasaron con poblaciones completas.

En el último reporte oficial, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, actualizó a 19 la cifra de muertos.

«El total de personas fallecidas hasta ahora son 19. Dieciocho corresponden a la región de Biobío y uno, a la región de Ñuble», afirmó.

Rodrigo Vera, alcalde de la comuna de Penco, informó sobre robos y saqueos en la zona, y cuestionó la demora en la ayuda del gobierno federal. Advirtió que los albergues están abarrotados y sin alimentos.

Existen una veintena de incendios en curso, de los cuales 12 arden en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros (311 millas) de Santiago. Los bomberos trabajan para apagar las llamas, que ya han consumido numerosas casas en una zona muy boscosa.

Las tareas de combate fueron perjudicadas por los intensos vientos y la imposibilidad de que aeronaves ingresen, debido las enormes volutas de humo que liberan material particulado y otros contaminantes.