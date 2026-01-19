Decretan tres días de duelo tras accidente de trenes en España

Este lunes, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decretó tres días de luto oficial en la nación que administra por el trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)

El periodo de duelo comienza este 19 de enero y se extenderá durante las próximas 72 horas, de acuerdo con lo anunciado por Sánchez.

Al tiempo, el ejecutivo prometió «dar con la verdad» y «absoluta transparencia» sobre las causas del accidente ferroviario.

«Vamos a dar con la verdad… Cuando se conozca esa respuesta del origen de la causa de esta tragedia, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública», indicó Sánchez desde Adamuz.

Pedro Sánchez: «una noche de profundo dolor»

Hoy es una noche de profundo dolor para nuestro país por el trágico accidente ferroviario en Adamuz, dijo en X el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.