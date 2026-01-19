Bosques en Lara registran mayor número de incendios desde 2024

De acuerdo con reportes satélites y técnicos de la plataforma digital Global Forest Watch (GFW),

para monitorear bosques e incendios, los parques nacionales Dinira, en Moran, Yacambú en

Andrés Eloy Blanco y Cerro Saroche, en el municipio Torres, vienen registrando desde 2024 un

mayor número de incendios forestales.

La situación es crítica, cuando los afectados son los bosques primarios o parques nacionales que

protegen las principales cuencas hidrográficas de Lara, como la del Río Tocuyo, que surte el

Embalse Dos Cerritos, que proporciona agua a la población de Morán, Jiménez y al 80% del

municipio Iribarren.

El ingeniero forestal Álvaro Zambrano resalta la importancia de tomar medidas ambientales

urgentes para estas áreas protegidas, sobre todo porque se registra el periodo seco en Venezuela,

que es cuando históricamente hay menos lluvias y son más frecuentes este tipo de incendios.

Además, sostiene que la situación genera alarma, porque se pronostica que entre junio y julio, se

registre en el país el fenómeno climático El Niño, que causa sequías y más incendios.