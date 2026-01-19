Al menos 39 fallecidos en colisión de trenes en España

Un total de 39 personas perdieron la vida en el accidente de trenes que sucedió la noche del domingo en la localidad de Ademuz, en la provincia de Córdoba, en el sur de España.

Un total de 73 personas permanecen ingresadas en los hospitales, 24 de ellas en estado grave, de las que cuatro son menores, dijo la agencia efe.

El accidente se produjo cuando un tren de la empresa Iryo con dirección a Madrid descarriló apenas una hora después de salir de Málaga e invadió la vía contigua, por la que circulaba en sentido contrario otro convoy de la estatal Renfe Alvia, que realizaba el trayecto Madrid-Huelva y que también descarriló.

El ministro de Transporte, Óscar Puente, explicó que los últimos vagones del tren Iryo que descarrilaron en Adamuz invadieron la vía contraria por la que en ese momento circulaba un alta velocidad de Renfe y, tras un impacto «terrible», dos vagones de este último tren salieron despedidos, provocando una cifra todavía indeterminada de fallecidos. «Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas», agregó.

Puente se encuentra siguiendo los pormenores del accidente en el Centro de Gestión de Red H24 de la estatal ferroviaria Adif, en Madrid, y desde allí advirtió que la última información que llega desde Córdoba es «muy grave».