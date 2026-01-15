Presidenta encargada Delcy Rodríguez anuncia la inauguración de 75 hospitales con recursos de la industria petrolera

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en conjunto con el gabinete ministerial dio inicio formal al plan «Salud y Vida 2026». Durante el encuentro, se instruyó a las autoridades para fomentar alianzas estratégicas con el sector privado de la salud.

La hoja de ruta establecida para esta iniciativa prioriza la recuperación de la infraestructura sanitaria y la dotación tecnológica de los centros médicos actuales. De igual forma, la presidenta encargada enfatizó que se dará continuidad al fortalecimiento del motor farmacéutico nacional.

Además, subrayó que el enfoque principal será garantizar la salud como un derecho humano gratuito y accesible. Añadió que la agenda de trabajo estará enfocada a la atención de la infraestructura, equipamiento e inauguración de nuevas obras.