Presidenta encargada Delcy Rodríguez designa a Juan Escalona como ministro del Despacho de la Presidencia

13 de enero de 2026 - 9:07 am Nacionales 123 Vistas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes al capitán Juan Escalona como nuevo ministro del Despacho de la Presidencia, en sustitución de Aníbal Coronado, quien a su vez pasará a ser ministro de Ecosocialismo.

«Designo al capitán Juan Escalona como nuevo ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia. Sé que su lealtad, capacidad y compromiso llevará adelante el seguimiento del desarrollo de los planes de nuestro Gobierno Bolivariano», declaró la presidenta encargada a través de su canal oficial de la red social Telegram.

