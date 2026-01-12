Venezuela recibe 40 toneladas de insumos médicos de Brasil

Un total de 40 toneladas de insumos médicos provenientes de Brasil llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, los cuales están destinados a fortalecer el Programa Nacional de Hemodiálisis y Nefrología del Sistema Público Nacional de Salud.

A través de sus canales oficiales, la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez, informó que el cargamento forma parte de un total de 300 toneladas que arribarán al país gracias a la cooperación de Brasil, para reponer el inventario que fue destruido tras el ataque militar de los Estados Unidos en territorio nacional.

Asimismo, señaló que este primer envío incluye 110 mil kits de tratamiento para hemodiálisis, además de insumos médicos especializados, dializadores, catéteres y soluciones. De igual forma, detalló que la dotación permitirá garantizar la atención de más de nueve mil pacientes en todo el territorio nacional, entre adultos mayores, jóvenes y niños, lo que asegura la cobertura del Programa Nacional de Hemodiálisis y Nefrología en su totalidad.