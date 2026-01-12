Purísima renueva su imagen y expande su portafolio en su línea de leche en polvo

Barquisimeto, enero 2026 – Purísima, la marca líder en el sector lácteo venezolano, inicia el año con paso firme al anunciar la renovación de su imagen y el lanzamiento de dos nuevas presentaciones de su leche en polvo: 200 y 900 gramos.

Estas incorporaciones se unen a la tradicional presentación de 400 gramos, con el objetivo de fortalecer la presencia de la marca en los hogares venezolanos y consolidarse en el mercado nacional.

Innovación basada en el consumidor

El cambio responde a una estrategia de mercado orientada a ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades actuales. Según explicó José Gregorio Espinoza, Gerente de Mercadeo de Organización El Tunal.

“Estas nuevas presentaciones buscan satisfacer a los consumidores que priorizan una relación óptima entre precio, valor y calidad. Asimismo, la renovación de empaque responde a la estrategia de homologar gráficamente nuestra leche en polvo con la línea de Leche UHT —líder en participación de mercado—, proyectando una imagen homogénea, limpia y diferenciadora”.

Purísima en Polvo mantiene su promesa de valor: máxima calidad, mayor cremosidad y el sabor inconfundible que la ha convertido en la marca preferida de leche en Venezuela. Purísima en Polvo vendrá a potenciar el portafolio de productos lácteos en el país, que incluye además de Leche UHT, Mantequilla, Crema de Leche y Quesos Bovinos y Quesos Caprinos.

Las nuevas presentaciones de Purísima en Polvo ya se encuentran disponibles en los principales puntos de venta a nivel nacional. El lanzamiento contará con el respaldo de una impactante campaña comunicacional con fuerte presencia en sus plataformas digitales.

Para conocer más detalles y seguir de cerca las novedades de la marca, te invitamos a conectar a través de sus redes sociales Instagram: @purisima.vzla