Ejecutivo presentará Ley de Precios Acordados a la Asamblea Nacional

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que elevará ante la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de ley sobre el Sistema de Precios Acordados, medida que busca establecer un marco legal consolidado que garantice los derechos socioeconómicos de la población frente a las distorsiones del mercado.

El anuncio fue realizado este sábado 10 de enero durante una jornada de atención integral y alimentación desplegada en Petare.

La presidenta encargada señaló que el éxito de este marco legal reside en el fortalecimiento de la producción desde las bases. En este sentido, hizo un llamado a los emprendedores, las comunidades organizadas y el sector industrial para garantizar el abastecimiento con productos nacionales.