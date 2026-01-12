Activan despliegue de seguridad por reinicio de actividades escolares en todo el país

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz anunció la inmediata activación de los patrullajes de proximidad en los centros educativos del país, dentro de un despliegue de seguridad ante el inicio de clases escolares de este lunes 12 de enero.

A través de un comunicado, el Ministerio anunció el uso de los cuadrantes de paz y de la articulación efectiva entre todos los actores de Seguridad Ciudadana.

La iniciativa responde a los anuncios hechos por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en cumplimiento del cronograma establecido por el Ministerio del Poder Popular para la Educación.