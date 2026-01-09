Presidenta encargada Delcy Rodríguez anuncia que se está ejecutando un despliegue del Obratón para la entrega de infraestructura y servicios

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este jueves un despliegue del Obratón en las zonas afectadas por el ataque armado de Estados Unidos el pasado 3 de enero, a través de la Vicepresidencia Sectorial de Servicios y Obras Públicas.

La presidenta encargada afirmó que se encuentran atendiendo procesos de recuperación y de reconstrucción de la infraestructura.

Además, reiteró que estas acciones se enmarcan en el despliegue del Obratón, que impulsa obras de salud, vivienda e infraestructura para fortalecer comunidades en todo el territorio nacional.