Presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció que se estudian nuevos proyectos que ayuden al desarrollo del país

La Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, resaltó que el ejecutivo nacional estudia nuevos proyectos que ayuden al desarrollo del país.
Entre ellos, dio a conocer la actualización de la Ley del Sistema Eléctrico Nacional, con el objetivo de desarrollar un plan integral destinado a la recuperación y modernización del sector energético.
La presidenta informó que la nueva normativa incluye la actualización del marco legal del sistema eléctrico, así como mejoras en los procesos de generación, transmisión y distribución de energía, además de la incorporación de una Ley para el Uso Racional de la Energía.