Llega al país cargamento médico tras bombardeo de EEUU

Tras el ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano, en el que quedó destruido un almacén de insumos médicos para diálisis, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el primer cargamento destinado a reponer el material en La Guaira.

De acuerdo con el comunicado oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), el bombardeo de EEUU destruyó material para diálisis en La Guaira.

Esta acción comprometió el tratamiento de más de 9 mil pacientes renales en todo el país, quienes dependen exclusivamente de los insumos suministrados gratuitamente por el IVSS a través de las unidades de hemodiálisis y diálisis peritoneal.



La gestión gubernamental permite la continuidad del tratamiento para miles de pacientes con enfermedad renal en todo el territorio nacional.