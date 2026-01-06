Cerca del 80% de las unidades del transporte público en el país están prestando el servicio

El secretario general del Comando Intergremial del Transporte, José Luis Trocel, indicó que el sector transporte público está operando con normalidad y añadió que desde este domingo, hay unidades en el país.

Estimó que alrededor del 80% de las unidades en el país están prestando el servicio de transporte público y agregó que muchas unidades están haciendo cola en las estaciones de servicio para abastecer con combustible.

José Luis Trocel apuntó que desde que se ajustó la nueva tarifa del pasaje y salió en Gaceta Oficial, el ministro habló de una reunión para la segunda o la tercera semana de enero. En estos momentos el gremio se encuentra esperando por la reunión, que debería efectuarse en los próximos días.

Manifestó, además, que los transportistas están trabajando con la tarifa de Bs. 60 y agregó que en la reunión, hablarán de otros temas que van más allá de la prestación del servicio.