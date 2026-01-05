Alerta en 11 comunidades autónomas en España por borrasca Francis

En España, el inicio de la semana vino marcado por frío, lluvia y nieve ante el impacto de la borrasca Francis y la llegada de una masa de aire ártico que provocará una baja en las temperaturas, luego de un fin de semana de intensas precipitaciones en algunos puntos de Andalucía, al sur de España.

Este lunes 5 de enero, Madrid, amaneció cubierta por un manto blanco, lo que llevó a los ciudadanos a conducir con mayor precaución.

Para el miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología ha avanzado una situación anticiclónica, con heladas generalizadas en el interior y un ambiente muy frío durante toda la jornada. Sin embargo, ha puntualizado que subirán las temperaturas diurnas en la mitad norte del país, con nevadas a partir de unos 300 a 500 metros.