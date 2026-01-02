Venezuela proyecta incremento del turismo receptivo para 2026

Con la llegada de más de seis mil visitantes rusos, se proyecta un importante incremento en el flujo turístico hacia Venezuela durante el año 2026, resultado que es posible mediante los convenios establecidos por la oficina de Venetur Rusia con las operadoras Hover Tour y Pegas Touristik.

La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Turismo, Vicky Herrera, destacó que este año representa una oportunidad para impulsar el sector, tras resaltar el esfuerzo de las aerolíneas nacionales por ampliar su oferta de vuelos hacia destinos internacionales.

La conectividad aérea internacional ha permitido la activación de nuevas rutas que enlazan ciudades extranjeras con los principales polos turísticos nacionales, como la isla de Margarita y el Archipiélago de Los Roques. Esta expansión es fruto de mesas de trabajo permanentes entre el sector público y privado, orientadas a garantizar una infraestructura de servicios capaz de responder a la creciente demanda de turistas, al consolidar un modelo de negocio sostenible que genera empleos para las comunidades.

A su vez, se estima que para el primer semestre del año el intercambio comercial y turístico se diversifique con nuevas alianzas que promuevan el turismo de naturaleza y aventura en el oriente y sur del país.