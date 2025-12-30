Un Legado de Esperanza: Homenaje a Don Alejo Hernández, Pilar de la Producción agropecuaria e industrial en Venezuela

La familia de Promar TV rinde homenaje a un gran hombre: Don Alejo Hernández, presidente de la organización El Tunal, un verdadero pilar en la construcción de un futuro próspero para Venezuela.

Originario de las hermosas Islas Canarias, España, el señor Alejo llegó a nuestra tierra en su juventud, trayendo consigo no solo su determinación, sino también un profundo amor por esta nación que adoptó como propia. Desde su llegada a Quíbor, estado Lara, el señor Alejo ha dedicado su vida a transformar el paisaje agrícola, pecuario e industrial de Venezuela.

Su visión y compromiso han elevado el nivel de producción por hectárea y por unidad de rebaño, demostrando que, con esfuerzo y dedicación, se pueden lograr grandes cambios. Su labor no solo ha impactado la economía local, sino que ha sembrado esperanza en el corazón de muchos, convirtiéndose en un faro de inspiración para todos aquellos que creen en el potencial de nuestro país.

Hernández enfatiza que el éxito de El Tunal no es fruto del azar, sino de la suma de esfuerzos, del empeño colectivo y del arduo trabajo de un equipo comprometido. Siempre ha reconocido que detrás de cada logro hay un grupo de personas valiosas, un talento humano que constituye el verdadero capital de la empresa. Su gratitud hacia cada uno de ellos es un testimonio de su nobleza y liderazgo ejemplar.

Con su humildad y visión, nos enseñó que las grandes transformaciones comienzan con un corazón agradecido. Su legado en Venezuela es un canto a la perseverancia y la esperanza. Hoy reconocemos no solo sus logros, sino también su espíritu indomable y su compromiso con el país.