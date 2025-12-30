Ascienden a cinco los casos detectados en Argentina de la variante K de la gripe A H3N2

Este sábado se confirmaron dos nuevos contagios en la provincia de Neuquén, en el suroeste de Argentina.



Según informó el Gobierno regional en un comunicado, ambos casos fueron confirmados en pacientes que fueron ingresados en hospitales por neumonía, pero evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta médica.



Las autoridades sanitarias provinciales destacaron que se tratan de «casos aislados y que hasta el momento no hay evidencia de transmisión comunitaria sostenida» en la ciudad.