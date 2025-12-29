Anzoátegui: todo dispuesto para la bajada de Nuestra Señora de la Candelaria

Las autoridades eclesiásticas del santuario de Nuestra Señora de la Candelaria en Cantaura informaron que todo está preparado para la tradicional bajada de la imagen de la patrona del estado Anzoátegui el próximo 3 de enero, actividad que marca el inicio de las festividades en su honor.

Previo a la santidad de la Virgen, que se celebra el dos de febrero de cada año, la imagen saldrá en peregrinación por los diferentes municipios del estado.

El párroco Félix Figueroa Wettel, resaltó que este año el lema de la festividad es “María madre del pueblo fiel”, basado en el último documento mariano del Papa León XIV y la cita bíblica “todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de su descendencia”.