Papa León XIV celebró su primera misa de navidad con emotivo mensaje

26 de diciembre de 2025 - 2:04 pm Internacional 103 Vistas

El papa León XIV celebró el miércoles la primera misa de Nochebuena de su pontificado en la basílica de San Pedro, donde transmitió un mensaje centrado en la caridad y la esperanza ante miles de fieles.

Antes de iniciar la ceremonia, el pontífice salió a la plaza de San Pedro para saludar a unos 5.000 fieles que siguieron la misa bajo una persistente lluvia.

Desde el exterior de la basílica, el papa se dirigió a los presentes en inglés y les agradeció por asistir. Ya en el interior, León XIV pronunció una homilía de tono marcadamente religioso.

El papa, que exhibe un estilo más sobrio y reservado que su predecesor Francisco, centró su mensaje en la dimensión espiritual de la Navidad y en la dignidad humana, haciendo hincapié en el significado central de la festividad cristiana. “Proclamamos la felicidad de Navidad, que es la fiesta de la fe, la caridad y la esperanza”, señaló.

