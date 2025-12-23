Presidente de ANSA reporta crecimiento de ventas

El Presidente de la Asociación Nacional de Automercados y Servicios, Italo Atencio, informó sobre el incremento de las ventas en los comercios del país durante la temporada navideña, en comparación con el año 2024.

Atencio aseguró que las cifras superaron el 5%, pese al bloqueo y las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Al presentar un balance del movimiento de los supermercados ante el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, Atencio destacó que en el último mes se inauguraron 64 nuevas tiendas en todo el territorio nacional, con un nivel de abastecimiento compuesto en un 90% por producción nacional y apenas un 10% de marcas importadas.