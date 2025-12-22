PDVSA alcanzó la meta de producción de un millón 200 mil barriles al día

La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció oficialmente que Pdvsa logró cumplir con el objetivo de producción de 1.200.000 barriles por día fijado para el cierre de 2025.

A través de sus canales oficiales, la ministra destacó que este logro es resultado directo del desempeño de la fuerza laboral bajo el Plan de Independencia Productiva, y que los trabajadores se encuentran preparándose para lograr el incremento de producción y metas para el año entrante.

Ademas, las exportaciones petroleras venezolanas alcanzaron los 921 mil barriles por día durante noviembre, el tercer promedio mensual más alto en lo que va del año.