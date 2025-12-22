Mérida: ejecutan jornada de saneamiento ambiental en el sector “La Ventana al Cielo”

En el estado Mérida, el Instituto Municipal de Manejo y Aprovechamiento de los Desechos Sólidos (IPMMADES) ejecutó una importante jornada de saneamiento ambiental en la Comuna Klever Ramírez.

El despliegue se concentró específicamente en el sector conocido como “La Ventana al Cielo”, un espacio que se encontraba severamente afectado por la acumulación de desechos sólidos. La recuperación fue posible gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía, equipos especializados de recolección y el apoyo de los cuerpos de seguridad.

Bajo el lema “Para la vida y para el futuro”, las autoridades locales informaron que esta intervención forma parte del plan integral para garantizar un municipio más limpio y sustentable.