Fallece el alcalde del municipio Morán, Félix Linares

La mañana de este 22 de diciembre fue confirmado el fallecimiento del alcalde del municipio Morán del estado Lara, Félix Linares.

El mandatario local, reconocido por su cercanía con las comunidades de el tocuyo y sus zonas rurales, fue electo el pasado 27 de julio para asumir la dirección del municipio hasta el 2029.

Su ascenso a la máxima autoridad municipal comenzó en el año 2021, cuando se convirtió en el séptimo alcalde elegido mediante el voto directo en Morán como representante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sucesor de la gestión de Gisela Rodríguez, Linares.



Durante su gestión, linares se enfocó en la atención social y el contacto directo con los sectores más vulnerables del municipio Morán.