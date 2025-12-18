Sector turístico de Mérida reporta alta ocupación por la temporada navideña

El estado Mérida registra un incremento en la afluencia de visitantes con motivo de las festividades de fin de año. La oferta turística de la entidad se centra en el esparcimiento familiar y el disfrute de las actividades regionales.

El presidente de la Corporación Merideña de Turismo, Inti Sarcos, inofmró que a partir del 20 de diciembre las reservas en diversos establecimientos hoteleros han alcanzado su máxima capacidad.

A pesar de la ausencia de nevadas recientes, Sarcos selañó que el Teleférico Mukumbarí se mantiene como el principal motor de atracción para los temporadistas. También destacó que la ruta del Páramo y los pueblos del sur continúan siendo destinos de interés dentro del itinerario de los viajeros.

Actividades como la quema del año viejo, las carruchas, concursos de mejor pesebre, la mejor hallaca, parrandones de aguinaldos y diferentes actividades propias de cada parroquia se llevan a cabo para el disfrute del público general.