Familia de Promar TV y 94.1 FM celebran tradicional misa de aguinaldo en la Iglesia Nuestra Señora de Fátima

Con el sonido de aguinaldos y parrandas, la mañana de este jueves, miembros y trabajadores de Promar Televisión y la 94.1FM se encontraron en la Iglesia Nuestra Señora de Fátima, como cada año, la celebración de la palabra en una misa de aguinaldo en un ambiente navideño que late con fuerza en el corazón de quienes día a día informan y entretienen a la región centro occidental.

Los pasillos de la Iglesia Nuestra Señora de Fátima se llenaron de feligreses y rostros conocidos, quienes hicieron una pausa en su jornada para unirse en la tradicional Misa del gallo.

Además de los deseos de prosperidad, la ceremonia estuvo marcada por la calidez y la reflexión, recordando la importancia de la unión familiar y el compromiso de servir a la audiencia con ética y responsabilidad.

Por ello, ​en este encuentero anual en la casa del señor, se agradeció por un año de retos superados, pidiendo bendiciones para los hogares larenses.

Al finalizar la eucaristía, el atrio de la iglesia se convirtió en el escenario de abrazos y fotografías grupales, sellando así un compromiso que va más allá de las pantallas y los micrófonos: el de permanecer unidos como una gran familia que ha acompañado a los hogares de nuestra región y que seguirá haciéndolo por muchos años más