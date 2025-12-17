Gobierno rechaza el anuncio de Trump sobre «supuesto bloqueo naval»

El Gobierno de Venezuela rechazó el anuncio del presidente de EEUU, Donald Trump, sobre un bloqueo total a los petroleros sancionados que entren y salgan del país suramericano, y señaló que el republicano «pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval».

El Gobierno venezolano ratificó la soberanía de la nación sobre sus recursos naturales y su «derecho a la libre navegación, al libre comercio en el mar Caribe y en los océanos del mundo«.

En ese sentido, anunció que procederá, en «estricto apego a la Carta de la ONU, a ejercer plenamente su libertad, jurisdicción y soberanía» y que, inmediato, su embajador ante el organismo multilateral denunciará la situación.