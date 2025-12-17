Especialistas advierten sobre los riesgos en la salud física y mental ante el uso de smartphones en preadolescentes

Un estudio realizado por investigadores del Hospital Infantil de Filadelfia concluyó que tener un celular antes de los 12 años aumenta los riesgos de padecer trastornos y problemas en la salud general.
El informe apuntó que los niños que tienen acceso a un teléfono inteligente a los 12 años presentan 31% más probabilidades de desarrollar depresión, 40% mayor riesgo de obesidad y 62% más posibilidades de sufrir alteraciones del sueño.
Los investigadores recomiendan implementar restricciones similares a las del alcohol y el tabaco, ya que los smartphones tienden a aumentar los pensamientos suicidas, la agresión y la sensación de pérdida de la realidad.
Los investigadores advierten que el estudio únicamente revela una asociación estadística. Sin embargo, trabajos previos sugieren que los jóvenes que obtienen teléfonos inteligentes a edades tempranas podrían experimentar dificultades para socializar de manera presencial.