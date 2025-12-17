Inicio / Noticias / Salud / Especialistas advierten sobre los riesgos en la salud física y mental ante el uso de smartphones en preadolescentes

Especialistas advierten sobre los riesgos en la salud física y mental ante el uso de smartphones en preadolescentes

17 de diciembre de 2025 - 11:33 am Salud 70 Vistas

Un estudio realizado por investigadores del Hospital Infantil de Filadelfia concluyó que tener un celular antes de los 12 años aumenta los riesgos de padecer trastornos y problemas en la salud general.

El informe apuntó que los niños que tienen acceso a un teléfono inteligente a los 12 años presentan 31% más probabilidades de desarrollar depresión, 40% mayor riesgo de obesidad y 62% más posibilidades de sufrir alteraciones del sueño.

Los investigadores recomiendan implementar restricciones similares a las del alcohol y el tabaco, ya que los smartphones tienden a aumentar los pensamientos suicidas, la agresión y la sensación de pérdida de la realidad.

Los investigadores advierten que el estudio únicamente revela una asociación estadística. Sin embargo, trabajos previos sugieren que los jóvenes que obtienen teléfonos inteligentes a edades tempranas podrían experimentar dificultades para socializar de manera presencial.

Sitio web desarrollado por umbralweb.com
Producciones Mariano, C.A | J-08516401-4 | 1995 - 2025 © Derechos Reservados