Desborde del río Piraí en Bolivia deja al menos 20 muertos y decenas de desaparecidos

Al menos 20 personas murieron y decenas están desaparecidas desde el fin de semana a causa del desborde del río Piraí, en el sector de Santa Cruz en Bolivia.

Las fuertes lluvias provocaron la crecida del río y las posteriores inundaciones que afectaron a comunidades Colpa Bélgica y El Torno, siendo esta la más afectada.

Según declaraciones del viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, hay más de 2.000 familias damnificadas. Algunas personas buscaron refugio en techos de casas y copas de árboles.

Los organismos de rescate intensificaron la búsqueda de desaparecidos, en medio del pronóstico de nuevas precipitaciones. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Bolivia aún mantiene una alerta roja en la zona.