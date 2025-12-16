Una avioneta que se estrelló en el centro de México provocó la muerte de al menos 7 personas

Una avioneta se estrelló en el centro de México mientras intentaba realizar un aterrizaje de emergencia este lunes, lo que causó la muerte de al menos siete personas, según informó el coordinador de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández.

El avión despegó de Acapulco, en la costa pacífica de México, y terminó estrellándose en San Mateo Atenco, una zona industrial ubicada a cinco kilómetros del aeropuerto de Toluca.

Debido a que el jet privado se estrelló sobre un taller mecánico, los bomberos y las fuerzas de seguridad evacuaron a todos los habitantes de esta zona de manera preventiva, ya que en el sitio afectado había cilindros de gas.

Hernández indicó que el jet privado tenía registrados ocho pasajeros y dos tripulantes pero, por los momentos, solo se han recuperado siete cadáveres, de los cuales aún se desconoce su identidad.