Unesco confirma las competencias clave que deben aprender los estudiantes para 2030

El mundo de hoy hace frente a grandes desafíos, desde los conflictos armados y el cambio climático hasta los rápidos avances tecnológicos ¿cómo podemos preparar a los jóvenes con las competencias que necesitan para construir un futuro sostenible?

Durante su cuadragésimo tercera 43ª reunión de la conferencia general, la Unesco organizó, como parte integrante de la Comisión de Educación, un diálogo ministerial titulado “Aprender hoy, liderar mañana”.

Los jóvenes deben adaptarse a entornos que cambian con rapidez. Para 2030, la automatización podría sustituir 90 millones de puestos de trabajo, pero también generar otros 170 millones nuevos. Para mantenerse al día, los sistemas educativos deben centrarse en las competencias verdes y digitales, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Stefania Giannini, subdirectora General de la Unesco, hizo hincapié en la necesidad de actuar con urgencia.

“La educación debe mantener el ritmo. Debe anticiparse a los cambios y preparar a los alumnos no solo para el ámbito laboral, sino también para un futuro caracterizado por la transición”.

Kari Nessa Nordtun, ministra de Educación de Noruega, evocó la necesidad de equilibrar la utilización de la tecnología en los centros educativos.