Pdte. Favenpa: en Venezuela se vendieron cien mil vehículos nuevos en los últimos diez años

El presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Autopartes (FAVENPA), Omar Bautista, indicó que en los últimos diez años en Venezuela se han vendido unos cien mil vehículos nuevos, de los cuales unos 34 mil se comercializaron entre los meses de enero a noviembre de este año.

Bautista, refirió que aunque ha habido una mayor cantidad de ventas este año, la cifra de automóviles nuevos no es significativa dentro del parque automotor nacional, integrado por un total de 4 millones cien mil vehículos.

Explicó que las ventas reducidas afectan a la industria de autopartes. «La fabricación de autopartes está destina da a atender el parque automotor existente. En la medida en la que hay muchos modelos, muchas marcas y pocas cantidades es difícil fabricar autopartes porque no se amortiza la inversión que hay que hacer», explicó.

En ese sentido, refirió que para el mes de noviembre las ventas de autopartes tuvieron una reducción de 1,5 % con respecto al mismo mes del año 2024, con énfasis en productos como radiadores, resortes de ballestas y baterías.

Además de las pocas ventas de vehículos nuevos, Bautista reiteró que factores como la competencia desleal de autopartes importadas y el contrabando también han incidido negativamente.

Actualmente esta industria trabaja a un 30 % de su capacidad instalada. El presidente de Favenpa destacó que el restante 70 % de la capacidad productiva está disponible.