Intercambio comercial entre Venezuela y Colombia crecerá cerca de 12 % al cierre del 2025

El director de la oficina de Procolombia en Venezuela, Carlos Luna estima que la balanza comercial entre ambas naciones tendrá un crecimiento entre un 10 y 12 % para el cierre de este año pese a las «dificultades» con los mecanismos de pagos, la actualización con el Acuerdo de Alcance Parcial, las licencias y permisos sanitarios para los empresarios.

«El resultado es positivo de lo que se ha hecho en estos tres años y el cierre del año también en lo que corresponde a la reactivación comercial de la balanza«, dijo.

Destacó los retos que deben enfrentar el próximo año e insistió en que deben avanzar hacia la integración de las cadenas productivas.

Sostuvo que es importante que los empresarios de ambos países puedan identificar la oferta exportable para impulsar el intercambio comercial y que además, las autoridades y los equipos técnicos se puedan sentar para abordar el tema de los aranceles.

El representante de Procolombia comentó que los vuelos a través de los aeropuertos cercanos a la zona fronteriza permitió «mejorar los problemas» con la afluencia de cupos y ayuda a promocionar el «turismo transfronterizo».