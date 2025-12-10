Lluvias y baja de temperaturas potencian oleada de virus respiratorios y estacionales

El cambio en las condiciones climáticas, marcado por la temporada de lluvias y la variabilidad de las temperaturas, genera un entorno propicio para el aumento exponencial de patógenos, afectando la salud de la población.

Por esta razón se busca tomar precauciones en cuanto a la circulación de virus respiratorios y la intensificación de enfermedades transmitidas por vectores, como el Dengue y el Zika, en el contexto actual al cierre del año.

Triple amenaza respiratoria: coinfección viral

En este ambiente de alta circulación viral, los venezolanos enfrentan el riesgo de contagiarse de tres virus respiratorios: la Influenza (incluyendo el H1N1), el COVID-19 y el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), que además pueden contraerse simultáneamente o de forma sucesiva. La internista e infectóloga del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), Rosa Khalil explicó que la posibilidad de contraer dos o más de estos patógenos a la vez se denomina coinfección.

“Una coinfección ocurre cuando el cuerpo combate más de un virus a la vez. Puedes dar positivo tanto en la prueba de la influenza como en la de la COVID-19, o un niño podría tener VRS e influenza. En casos excepcionales, las personas incluso contraen los tres virus”, advirtió la especialista.

Estos tres virus se propagan mediante gotitas respiratorias en entornos similares, facilitando la coinfección. Cada uno, por sí mismo, es capaz de causar una enfermedad severa; sin embargo, contraerlos de manera conjunta puede desencadenar síntomas más graves, prolongar la recuperación y aumentar significativamente el riesgo de complicaciones, especialmente en el sistema respiratorio y cardiovascular.

Síntomas comunes

Khalil, enfatizó que las personas con mayor vulnerabilidad son los adultos mayores y aquellos con condiciones crónicas de salud, tales como afecciones pulmonares, renales, cardíacas, diabetes o un sistema inmunológico debilitado. En estos grupos, la detección y el tratamiento oportunos son esenciales para evitar desenlaces fatales.

Dada la superposición sintomática entre la Influenza, el COVID-19 y el VRS, es prácticamente imposible distinguir la causa de la enfermedad sin la realización de una prueba diagnóstica. Los signos compartidos incluyen: Elevación de la temperatura corporal y escalofríos; Aparición de tos persistente; Congestión o secreción nasal abundante; Sensación de fatiga o agotamiento extremo; Irritación en la garganta y malestar general; Cefalea o dolor de cabeza.

Prevención: La Clave para Evitar Complicaciones

La inmunización representa una estrategia fundamental en la prevención de las enfermedades graves asociadas a las enfermedades respiratorias agudas, al igual que las medidas de precaución primaria. En este sentido, especialistas recomiendan que las personas con fiebre y síntomas respiratorios se abstengan de acudir a lugares de trabajo, estudio o espacios públicos concurridos. No se deben olvidar los aprendizajes relacionados con la prevención que dejó la pandemia como el lavado frecuente de manos, el uso correcto de mascarillas, evitar tocarse la cara, vigilar y aislar a personas enfermas, cubrirse al toser o estornudar, mantener los ambientes bien ventilados y evitar las temperaturas extremas.