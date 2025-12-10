Aduanas francesas incautaron colección de fósiles de dinosaurio exportados desde Mongolia

Las aduanas francesas han incautado una gran colección de fósiles de dinosaurio exportados ilegalmente desde Mongolia, y los ejemplares serán devueltos en breve a su país de origen.

Fósiles de dinosaurios exportados ilegalmente desde Mongolia serán devueltos en breve, después de que la aduana francesa destapara una gran operación de tráfico de fósiles.

Las incautaciones, realizadas en el departamento Allier, incluyen casi el esqueleto completo de un tarbosaurus, además de huevos y huesos de oviraptor y de ornitisquios.

Mongolia prohíbe la exportación de su patrimonio paleontológico desde hace más de un siglo, aun así, los agentes de aduanas señalan un aumento de las incautaciones de fósiles procedentes de varios países.

Los objetos incautados suelen ser repatriados a sus lugares de origen.