Inicio / Noticias / Nacionales / Ministerio de Transporte Terrestre trabaja para expandir sistema de Metrobús a toda Venezuela

Ministerio de Transporte Terrestre trabaja para expandir sistema de Metrobús a toda Venezuela

08 de diciembre de 2025 - 8:47 am Nacionales 98 Vistas

El viceministro de Transporte Terrestre, Héctor Rojas, mencionó que se está trabajando para que la expansión del Metrobús Venezuela se desarrolle en todo el territorio nacional.

Añadió que a finales de diciembre y principios de enero se hará el lanzamiento de Metrobús en Aragua y al finalizar allí trabajarán para continuar la expasión «de manera simultánea de cuatro o cinco Estados» para abarcar toda Venezuela.

Mencionó que gracias a los aliados internacionales que tiene el país, se están haciendo planes para recuperar la flota de unidades de transporte terrestre, como también la metro y ferroviaria por lo que llamó al sector privado para que se una al público y brindar un mejor apoyo a los ciudadanos.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la Expo Transporte 2025 que se realiza en la Base Aérea General Francisco de Miranda de La Carlota.

Sitio web desarrollado por umbralweb.com
Producciones Mariano, C.A | J-08516401-4 | 1995 - 2025 © Derechos Reservados