Ministerio de Transporte Terrestre trabaja para expandir sistema de Metrobús a toda Venezuela

El viceministro de Transporte Terrestre, Héctor Rojas, mencionó que se está trabajando para que la expansión del Metrobús Venezuela se desarrolle en todo el territorio nacional.

Añadió que a finales de diciembre y principios de enero se hará el lanzamiento de Metrobús en Aragua y al finalizar allí trabajarán para continuar la expasión «de manera simultánea de cuatro o cinco Estados» para abarcar toda Venezuela.

Mencionó que gracias a los aliados internacionales que tiene el país, se están haciendo planes para recuperar la flota de unidades de transporte terrestre, como también la metro y ferroviaria por lo que llamó al sector privado para que se una al público y brindar un mejor apoyo a los ciudadanos.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la Expo Transporte 2025 que se realiza en la Base Aérea General Francisco de Miranda de La Carlota.