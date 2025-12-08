En Alemania: las calles de Michendorf se llenan de cientos de Papás Noel en la carrera navideña anual

Unos 1.000 participantes tiñeron de rojo Michendorf este domingo, en la décimo séptima 17ª carrera de San Nicolás. La prueba anual, celebrada en vísperas de navidad, reunió a corredores de toda Alemania, vestidos con tradicionales abrigos rojos y barbas blancas, marcando el inicio de la temporada navideña.

Esta carrera estuvo organizada por el Club de Atletismo de Michendorf. La misma ofreció distancias de 2,5, cinco, y diez kilómetros.

Además los niños se sumaron a la carrera del gorro puntiagudo’. No se exigía nivel atlético, solo entusiasmo y el disfraz obligatorio.

La carrera combinó el ambiente festivo con actividad física ligera y marcó el inicio de la temporada navideña local.