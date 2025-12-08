Inicio / Noticias / Internacional / En Alemania: las calles de Michendorf se llenan de cientos de Papás Noel en la carrera navideña anual

08 de diciembre de 2025 - 12:44 pm Internacional 31 Vistas

Unos 1.000 participantes tiñeron de rojo Michendorf este domingo, en la décimo séptima 17ª carrera de San Nicolás. La prueba anual, celebrada en vísperas de navidad, reunió a corredores de toda Alemania, vestidos con tradicionales abrigos rojos y barbas blancas, marcando el inicio de la temporada navideña.

Esta carrera estuvo organizada por el Club de Atletismo de Michendorf. La misma ofreció distancias de 2,5, cinco, y diez kilómetros.

Además los niños se sumaron a la carrera del gorro puntiagudo’. No se exigía nivel atlético, solo entusiasmo y el disfraz obligatorio.

La carrera combinó el ambiente festivo con actividad física ligera y marcó el inicio de la temporada navideña local.

