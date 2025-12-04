Arriba vuelo 95 del Plan Vuelta a la Patria con 266 venezolanos procedentes de EEUU

El vuelo número 95 de este año, correspondiente al Plan Vuelta a la Patria, arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía con 266 migrantes venezolanos procedentes de Estados Unidos (EEUU).

El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, anunció que “con estos compatriotas que están llegando desde los Estados Unidos tenemos 18 mil 354 que retornan libremente a la patria venezolana”.

“Desde Estados Unidos alcanzamos la cifra de 14 mil 407 compatriotas que residían en ese país. En el vuelo de hoy retornan 266 venezolanos, gracias al esfuerzo del Gobierno Bolivariano. Este traslado se realizó con la aerolínea Eastern, de matrícula norteamericana, cuya operación fue aprobada por las autoridades aeronáuticas y el presidente Maduro para el ingreso de esta aeronave a territorio venezolano, lo que permitió concretar el retorno seguro de nuestros ciudadanos”.

Gil, agregó que “con todo el equipo del Plan Vuelta a la Patria, vemos que se garantiza la paz, la soberanía nacional de su espacio aéreo y la incorporación de los repatriados en proyectos económicos y sociales de la nación. A partir de hoy estarán con sus familias, fortaleciendo el crecimiento social del país”.

Los repatriados fueron recibidos en Maiquetía por autoridades nacionales y personal de atención integral, quienes supervisaron el proceso de llegada y brindaron asistencia inmediata.