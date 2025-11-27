Estudiantes del colegio La Salle se preparan para participar en el I Festival Intercolegial de Gaitas

Los estudiantes del colegio La Salle en Barquisimeto se preparan para el 1er Festival Intercolegial de Gaitas que tendrá lugar el 27 de noviembre. El evento se realizará en el complejo ferial a partir de las 4:00 de la tarde.

Indira Torín, profesora del colegio La Salle, informó que los interesados pueden adquirir entradas en las instalaciones del colegio La Salle, señaló que la comunidad escolar está entusiasmada con la participación y celebra la oportunidad de promover su cultura y tradiciones a través de la música de gaita.