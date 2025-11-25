Embarazo precoz en Venezuela registra una reducción de 20 %

El fondo de la población de las Naciones Unidas (ONU) informó que el embarazo en adolescente en Venezuela se ha reducido en 20 % los últimos años.

La representante de esa instancia en el país, Eugenia Sekler, resaltó las políticas públicas que han creado para reducir el embarazo a temprana edad.

«Seguimos estando entre los primeros lugares, sin embargo, en los últimos años hemos reducido hasta 20 puntos el embarazo adolescentes», dijo.

El organismo remarcó los aspectos fundamentales que se deben abordar para garantizar la sostenibilidad e inclusión.

El coordinador residente del sistema de las Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla, consideró que «hace falta crear las condiciones institucionales, legislativas, fiscales que permitan por un lado que las mujeres tengan todas las oportunidades para aprovecharse del empoderamiento» y participar en las funciones equitativas y de liderazgos dentro de las empresas.

El funcionario mencionó que reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres en el mercado laboral es otro aspecto prioritario en la agenda del organismo.