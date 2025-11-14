Inician en Táchira supervisión en instituciones públicas y privadas por casos de bullying

La comisión de responsabilidad en niños, niñas y adolescentes del Consejo Legislativo del estado Táchira inició un proceso de supervisión en instituciones públicas y privadas de la entidad que puedan reportar casos de bullying.

En los últimos meses se han intensificado a nivel mundial los retos virales de redes sociales, algunos muy peligrosos que generalmente son llevados a cabo por niños o adolescentes con poca supervisión sobre el uso de sus equipos.

En el estado Táchira se inicia una campaña de prevención en las unidades educativas.

El vicepresidente del Consejo Legislativo Estadal del Táchira, Cherman Reyes, indicó que este trabajo se realizará junto con las instituciones del Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Reyes, resaltó que también pueden acceder a este servicio por medio de instituciones del Estado.

Recordó además que existe la defensa pública educativa.