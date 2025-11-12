Pdte. Cavediv: industria del vestido espera un mejor diciembre con más movimiento y ventas que el año pasado

Roberto Rimeris, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido (CAVEDIV), considera que la costumbre de estrenar ropa en diciembre “no es una cuestión frívola”.
Opina que a los venezolanos les gusta “estar a la moda y en sincronía con un movimiento global que va cambiando la estética, la imagen, la comunicación del lenguaje y de lo que se dice acerca de nuestra personalidad”.
Destacó que en la temporada navideña se reciben los pagos de bonos y aguinaldos por eso “noviembre y diciembre es aproximadamente 40 % de la venta anual. Para tener una proporción, un mes es 8 % de la venta, dos meses 16 %, y diciembre y noviembre son entre 40 % y 50 %, o sea tres veces más de lo que normalmente uno pudiera esperar a vender”.
Explicó que “la economía en el primer trimestre no creció, pero después sí ha crecido.
“Hemos tenido más efectivo en la calle y yo creo que ha habido más movimiento y más inflación. Esperamos tener un diciembre mejor, con más movimiento y más ventas que el año pasado”, acotó.
No obstante, apuntó que la importación va a ocupar un espacio importante. «Mucho está hecho en el exterior y China es el principal productor, pero hay otros países y las marcas globales. Así que los venezolanos que fabricamos aquí tenemos que adaptarnos a un mercado muy competitivo donde hay dificultad de subir los precios y reflejar la inflación justamente porque en otros países no tenemos esa inflación y los precios vienen más bajos”.