Cuatro viviendas y varias vías afectadas por deslizamientos en Torbes estado Táchira

Las lluvias en las últimas horas ocasionaron tres deslizamientos de material granular fino y grueso en Torbes, estado Táchira; además de la presencia de material vegetal afectando el 50 % de la vialidad de la zona, informó Protección Civil Táchira en sus redes sociales.

El colapso de un muro en el sector La Palmira, en la vereda Táchira, dejó una vivienda afectada cuya familia fue desalojada por estar en alto riesgo.

Funcionarios de Protección Civil Táchira y la Dirección Municipal de Torbes iniciaron las evaluaciones de las afectaciones que han dejado los deslizamientos a lo largo de la troncal 5 con presencia de material granular y rocoso que obstruyó la transitabilidad.

Hacia el sector Las Hernández, ubicado en el municipio Samuel Darío Maldonado, tres viviendas fueron afectadas al resultar anegadas. Algunos árboles colapsaron en la vía incluso hacia el sector El Corozo donde se emprendieron las acciones respectivas para la reducción de riesgos.

La vialidad hacia Santa Ana se afectó lo cual obligó a rescatistas de Protección Civil a mitigar los riesgos.