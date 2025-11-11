Supertifón Fung-Wong deja unos 18 muertos a su paso por Filipinas camino a Taiwán

Al menos 18 personas perdieron la vida en los últimos días en Filipinas por el impacto del supertifón Fung-Wong, que golpeó el archipiélago el domingo afectando a 2,4 millones de personas, informaron este martes las autoridades del país, mientras se dirige hacia Taiwán debilitado ahora como ciclón.

El oficial a cargo de Defensa Civil en Filipinas, presentó una actualización de las cifras hoy, cuando el país registra, además de los fallecidos, unos 28 heridos.

Se pudo conocer que también hay 37 puentes caídos y 12 carreteras nacionales inundadas por el tifón, que se acerca ahora a Taiwán, aunque debilitado con categoría de tifón, con vientos sostenidos de 108 km/h.

Añadió que el supertifón ha dejado cerca de 2,4 millones de afectados, entre ellos miles de desplazados de sus hogares, ahora refugiados en cientos de albergues habilitados por el gobierno, con ayuda de ONG y agencias de Naciones Unidas.