Más de 30 mil hectáreas de sorgo serán sembradas en 2026

El directivo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (FEDEAGRO), Ramón Elías Bolotín, indicó que para el próximo año 2026 se estima la siembra de hasta 30 mil hectáreas de sorgo.

El representante del gremio agropecuario indicó que el cultivo de sorgo, fundamental en la elaboración de alimentos balanceados para animales, será nuevamente impulsado mediante el ingreso de nuevos materiales de semilla provenientes del distribuidor Advanta, el «único proveedor que ha cumplido con todos los requisitos legales exigidos por la Comisión Nacional de Semilas (CONASEM)», comentó.

Detalló que estas semillas, las cuales son híbridas de sorgo tolerantes al pulgón amarillo, una plaga que afecta los cultivos, reducirán el número de aplicaciones de insecticidas.

«Al sorgo hay que hacerle tres o cuatro aplicaciones de insecticidas y con estos materiales con una sola aplicación es más que suficiente», aseguró.

Fedeagro informó que la siembra iniciará en el ciclo de invierno del 2026. De la cantidad total, se distribuirán semillas para 20 mil hectáreas en Guárico y que los estados Portuguesa, Barinas y cojedes recibirán material para 10 mil hectáreas, las cuales se sembrarán tanto en el ciclo invierno 2026 (abril y mayo) como en el ciclo de verano 2026-27 (octubre y noviembre).